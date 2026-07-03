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НовостиСпорт3 июля 2026 19:55

«Краснодар» начал подготовку к сезону с разгромной победы

Второй контрольный матч летних сборов закончился победой «Краснодара» над «Вистой»
Евгения ХАЛИКОВА
"Краснодар" уверенно обыграл "Висту". Фото: max.ru/fckrasnodar

"Краснодар" уверенно обыграл "Висту". Фото: max.ru/fckrasnodar

«Краснодар» разгромил геленджикскую «Висту» во втором контрольном матче летних сборов. Встреча прошла 3 июля на стадионе Академии ФК «Краснодар». В рамках подготовки к сезону «Краснодар» одержал уверенную победу над «Вистой» со счетом 4:0.

Авторами заброшенных мячей стали Лукас Оласа, Хуан Боссели, Олакунле Олусегун и Мозес.

Следующим испытанием для «быков» станет товарищеский матч против «Ростова», который состоится 11 июля на поле клубной академии.

Параллельно с подготовкой к сезону в команде происходят кадровые изменения. Клуб объявил об уходе Виктора Са и Джованни Гонсалеса. Вместе с тем «Краснодар» сообщил о возвращении воспитанника Даниила Уткина: полузащитник подписал контракт до лета 2029 года в статусе свободного агента. Кроме того, клуб продлил соглашение с Сергеем Петровым — теперь он связан обязательствами с командой до 30 июня 2027 года.