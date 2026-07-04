В Новороссийске нет бензина марки АИ-100

В Новороссийске топливо появилось на 8 АЗС. На заправках действуют ограничения, действующие по решению собственников. В бак можно залить от 20 до 60 литров.
В субботу, 4 июля, бензин марки АИ-95 есть на 5 АЗС, АИ-92 - на 6, дизель - на 7. АИ-100 купить нельзя, его нет в наличии.
"АЗС на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, ул. Ленина (2 АЗС Роснефти и 1 АЗС Лукойл), селах Кирилловка (Роснефть) топливо отпускают по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения данных АЗС", - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.
На сегодняшний день 23 АЗС в городе не работает.
Где можно заправиться в Новороссийске:
Роснефть - Мысхакское шоссе; п. Верхнебаканский, ул. Черноморская.
Газпром - ст-ца Натухаевская.
Rusoil - тер. Цемдолина, ул. Золотая рыбка.
Татнефть - п. Верхнебаканский.
Уфим-нефть - с. Цемдолина, ул. Ленина, с. Владимировка , Кирилловка, ул. Кооперативная.