Умер Александр Ждановский, экс-замгубернатора Краснодарского края

Александр Ждановский. Фото: manag.kubsu.ru

На 77 году жизни скончался кубанский политик и руководитель факультета управления КубГУ Александр Ждановский. Заслуженный деятель науки Краснодарского края умер после продолжительной болезни.

"Мы будем всегда помнить Александра Михайловича как талантливого руководителя, вдумчивого ученого и мудрого педагога! Он был человеком во всем и учил своих коллег и студентов всегда оставаться людьми", - рассказали на факультете управления и психологии КубГУ, где Ждановский был деканом более 20 лет.

Александр Ждановский в начале 90-х возглавлял Краснодарский краевой Совет депутатов, был заместителем главы Кубани, а после получил назначение на должность генерального директора Кубанского центра кадровой политики. Баллотировался в Госдуму. Награжден медалью за «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.