В Краснодаре отпускают топливо на 47 АЗС 4 июля

Фото: архив "КП"

В Краснодаре в субботу, 4 июля, продолжают работу 47 АЗС. По последним данным, на 33 заправках есть в наличии бензин АИ-92, на 32 - АИ-95, на 19 - АИ-100, на 43 можно заправиться дизелем.

ГДЕ РАБОТАЮТ ЗАПРАВКИ

- Селезнева, Почтовое отделение № 27, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Уральская, Аэропортовская.

- Старокубанская, Дзержинского, Мирный проезд, Ставропольская, Путевая.

- Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе.

- Селезнева, Уральская улица, Трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.

- Красных Партизан, Сормовская.

- Бабушкина, Дальняя, Селезнева, Уральская, Ростовское шоссе, Пластунская.

- трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина.

- 70-летия Октября.

"По решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки", - сообщили в МЦУ Краснодара.

В региональном центре на данный момент временно не работает 56 АЗС.