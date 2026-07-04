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НовостиЧто происходит4 июля 2026 9:56

В Сочи ожидаются сильные ливни и смерчи до 5 июля

В Сочи прогнозируют шторм на море
Оксана КАДОЧНИКОВА
Море будет штормить.

Море будет штормить.

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи готовятся к непогоде. По прогнозам синоптиков, сильные ливни и грозы могут прийти на курорт вечером 4 июля. Основной пик стихии ожидается 5 июля. В воскресенье за несколько часов выльется 80 мм.

"В Лазаревском районе может выпасть от 50 до 80 мм осадков. Затем все переместиться в Центральный район", - рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков.

На море ожидается шторм, поэтому власти просят гостей и жителей Сочи отказаться от отдыха у воды, не парковать транспорт вблизи деревьев. В случае ЧС звонить 112.