На Кубани ищут курьера мошенников, забравшего у женщины 1,2 млн

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полиция объявила в розыск курьера мошенников, который приехал к пожилой женщине и забрал у нее 1,2 млн. Встреча состоялась на ул. Троицкой в Крымске.

Пострадавшая передала средства по указанию мошенников. Их якобы необходимо было задекларировать. После этого она обратилась в полицию, где составили фоторобот курьера.

"На вид ему около 22 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост около 170-175 см, волосы светлые. Одет в зеленую рубашку, светлые штаны", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Всем, кто узнал молодого человека, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 (с мобильного) или 112. Анонимность гарантирована.