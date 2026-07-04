В Краснодаре в приоритетном порядке заправляют транспорт экстренных служб

Фото: Евгений Наумов

В Краснодаре продолжают разрабатывать меры по решению ситуации с топливом. В городе работает 47 АЗС, 56 - не отпускают бензин. В таких условиях было принято решение о приоритетной заправке транспорта экстренных служб. Также без очередей могут залить бак коммунальщики.

"Это важно для обеспечения их бесперебойной работы, от которой зависят безопасность жителей и функционирование систем жизнеобеспечения", - заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

В настоящее время решается вопрос об увеличении лимита на заправку общественного транспорта, чтобы водители могли приезжать на АЗС один раз в день. Это поможет сократить очередь.

"Для обеспечения порядка, распределения транспортных потоков, снижения заторов, предупреждения конфликтных ситуаций у АЗС работают полицейские и представители казачества", - говорит Наумов.

Глава Краснодара просит всех, кто сталкивается со спекуляциями, звонить в полицию на 102.