Смерч замечен у берегов Туапсинского района

Фото: скриншот видео

Смерч был замечен 4 июля у берегов Джубги. Воронку закрутило в море во время грозы. За ней издалека наблюдали местные жители, которые сняли это природное явление на видео.

"Смерч потом ударяется о горы, и вся вода, которую он собрал потоком по руслу реки стекает назад в море, древесина, ил. Пару дней пляж будет грязный, но через пару дней вы и не поймете, что прошла стихия", - рассказывают очевидцы.

Смерчи в эти дни также могут формироваться в районе Анапа-Магри. Туристов призывают быть внимательными. При возникновении ЧС необходимо звонить 112.