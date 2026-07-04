Психологи объяснили, почему секс в паре может стать ярче после измены

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Измена всегда болезненно отражается на доверии в паре. Психологи рассказали, как пережить этот период в жизни и почему секс в паре, которая после предательства приняла решение возобновить отношения, становится ярче.

"Переключайтесь с партнера на себя. Разбирайте детские паттерны, личные границы, что для вас значит любовь к себе. Взращивайте эту любовь. И больше никогда никому не позволяйте к себе так относиться. Никому и никогда не позволяйте себя ранить", - говорит психолог Анастасия Верховская.

По мнению экспертов, интимная жизнь влюбленных после измены становится лучше. Об этом заявляет треть пар. Но это не всегда означает, что кризис пройден.

"Этот феномен изучен — это способ обезболивания шоковой травмы. Тот, кто изменил, остается фигурой привязанности. А когда мы испытываем сильный стресс, нам хочется быть вместе, нам хочется утешения", - объясняет психолог Константин Никулин.

Специалисты советуют людям, столкнувшимся с изменой, пойти в терапию. Это поможет вернуть опору и уверенность в себе, проработать триггеры и строить более качественные отношения, пишет RTVI.