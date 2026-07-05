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НовостиОбщество5 июля 2026 6:01

До +28 градусов и дожди: Какая погода ожидается на Кубани 5 июля

На Кубани воздух прогреется до +28 градусов 5 июля
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани местами пройдут сильные дожди Фото из архива КП

На Кубани местами пройдут сильные дожди Фото из архива КП

До +28 градусов поднимутся столбики термометров на Кубани днем 5 июля. В регионе ожидаются осадки.

«Погоду будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с обширным циклоном, расположившийся над северо-западными и центральными областями европейской части страны. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. В понедельник 6 июля осадков не ожидается. Дневные температуры составят +27…+29 градусов.