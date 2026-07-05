Ученые собрали данные о популяциях промысловых видов рыб в Черном море Фото: пресс-служба Южного филиала ВНИРО

Сотрудники Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили масштабную научную экспедицию в Черном море. Исследование продолжалось с 5 по 30 июня у побережья Краснодарского края и Крыма.

Ученые работали сразу по двум направлениям – вели учет запасов и оценивали эффективность размножения рыбы. Кроме того, проводилась комплексная океанографическая съемка с анализом антропогенного загрязнения воды и донных осадков.

«Основная задача заключалась в сборе данных о популяциях ключевых промысловых видов – шпрота, хамсы, ставриды, барабули, черноморской камбалы-калкан и других», – сказал начальник рейса Александр Милованов.

Ученые изучили распределение рыбы, нерестовую активность и состояние кормовой базы. Полученные сведения помогут спрогнозировать вылов на 2027–2028 годы.

Специалисты собрали сведения о видовом составе и численности ихтиопланктона, размерно-возрастной структуре уловов пелагических и донных рыб, кормовых объектах, гидрохимических показателях воды, пробы для оценки загрязнения водных биоресурсов. Параллельно фиксировались температура воздуха и воды, направление и скорость ветра, волнение, прозрачность и цвет моря.

Все собранные материалы направили в профильные лаборатории Южного филиала ВНИРО для обработки. Результаты помогут уточнить состояние сырьевой базы рыболовства с учетом региональных океанографических процессов и глобальных климатических изменений.

Обновленные данные в том числе позволят скорректировать перспективы вылова шпрота в ближайшие годы.