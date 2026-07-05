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НовостиПроисшествия5 июля 2026 8:21

Полиция разыскивает забравшего у жителя Кубани 10 млн рублей курьера мошенников

Мошенники похитили у жителя Кубани более 10 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Полиция разыскивает забравшего у жителя Кубани 10 млн рублей курьера мошенников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полиция разыскивает забравшего у жителя Кубани 10 млн рублей курьера мошенников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани разыскивают курьера мошенников, забравшего у местного жителя 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Жертвой мошенников оказался пенсионер. Потерпевший передал все свои сбережения для сохранности якобы на «Государственном счете».

Деньги забирал молодой человек славянской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения и ростом 170-175 см. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просят сообщить по телефонам 02, 102 или 112.