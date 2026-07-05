В Сочи отмечают 19-ю годовщину со дня выбора города столицей зимней Олимпиады Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи отмечают 19-ю годовщину со дня выбора города столицей зимней Олимпиады. В ночь с 4 на 5 июля город объявили местом проведения ХХII зимних Олимпийских и ХI Паралимпийских игр 2014 года.

Заявку в Международный олимпийский комитет Сочи подал 2 февраля 2006 года. Затем началась информационная кампания по ее продвижению. На статус столицы Зимних Игр претендовали Зальцбург, Пхенчхан, Боржоми, София, Алма-Ата и Хака.

Окончательный выбор сделали в Гватемале 4 июля 2007 года. В финале участвовали три заявки – Сочи, Зальцбург и Пхенчхан. Сочи одержал победу. На курорте у Зимнего театра тысячи жителей и туристов ждали результаты голосования.

«Момент, когда прозвучало заветное слово “Сочи”, стал отправной точкой для кардинальных преобразований во всех отраслях жизни города: начиная от зарождения мощного волонтерского движения и заканчивая строительством километров современных дорог, новых вокзалов, подстанций, отелей и, конечно, грандиозных олимпийских спортивных объектов», – сказал глава города Андрей Прошунин.

По словам мэра курорта, спортивную историю Сочи еще раз вспомнят в следующем году.

«Он объявлен Годом олимпийского триумфа России. Уже сегодня формируем обширную событийную программу», – добавил Андрей Прошунин.