Новую систему учета экспорта разработают в Краснодарском крае Фото: пресс-служба администрации региона

Новую систему учета экспорта разработают в Краснодарском крае. В 2025 году регион доставил товары в 139 государств.

«По итогам 2025 года фиксируем рост внешнеторгового оборота на 10,6%, рост общего объема экспорта на 20,5% и рост несырьевого неэнергетического экспорта – на 20,3%. Рост показателей – прямое следствие постепенной диверсификации экспорта региона», – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Краснодарский край поставляет в Китай мясо, овощи, масличные, в Египет – изделия из черных металлов и злаки, в Турцию, Индию и Азербайджан – жиры, масла животного и растительного происхождения, сахар, удобрения. В Казахстан экспортируют молочку, кондитерские изделия, химию, в Беларусь – фрукты, орехи, злаки и готовые продукты из них, пластмассовые изделия, бумагу, электромашины и оборудование.

«Экспорт – кровеносная система регионального бизнеса. Однако эффективное управление невозможно без точного инструмента. Актуальная информация о деятельности каждого экспортера – тот самый компас, который позволит нам перейти от фиксации цифр к реальному влиянию на результат», – сказала руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Юлия Приходько.