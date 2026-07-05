В Новороссийске днем 5 июля топливо отпускают на 13 заправках Фото из архива КП

В Новороссийске увеличат количество волонтеров для дежурства на заправках. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию с топливом на АЗС города.

За пять дней на горячую линию в Новороссийске поступило 2,5 тысячи звонков от жителей. 13 тысяч человек воспользовались специальным сервисом, где публикуют актуальные сведения о бензине.

«Главные задачи – наладить логистику поставок топлива на АЗС, снизить ажиотажный спрос и обеспечить население достоверной информацией. Поручил проработать возможность создания информационной системы для электронной очереди, чтобы сократить скопление машин, а также обсудить с владельцами закрытых частных АЗС возможность возобновления реализации топлива», – сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По словам мэра, на каждой заправке есть запас топлива для спецтранспорта.

«В первую очередь должна быть организована бесперебойная работа общественного транспорта, экстренных, оперативных и специальных служб, коммунальной техники. Определили суточную потребность топлива для обеспечения ресурсоснабжающих и специализированных организаций», – сказал Андрей Кравченко.

В Новороссийске днем 5 июля топливо отпускают на 13 заправках.