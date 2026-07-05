В Сочи в ДТП погиб 34-летний водитель Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи в ДТП погиб 34-летний водитель. Авария произошла на автодороге «Адлер-Красная Поляна» вблизи урочища Медвежий угол вечером 4 июля.

Водитель автомобиля ВАЗ 2114 двигался со стороны Красной Поляны в сторону Адлера. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с Toyota Camry.

«Водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и двое пассажиров Toyota госпитализированы», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.