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НовостиОбщество6 июля 2026 4:22

Краснодарский край стал одним из регионов - лидеров по числу стобалльников ЕГЭ

В Краснодарском крае 416 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ
Валерия ПАВЛОВА
Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по числу стобалльников ЕГЭ Фото из архива КП

Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по числу стобалльников ЕГЭ Фото из архива КП

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по количеству стобалльников ЕГЭ за основной период. В регионе экзамены на максимальное количество баллов сдали 416 выпускников.

Среди регионов по количеству стобалльников Краснодарский край стал четвертым. Первое место занимает Санкт-Петербург, где работы на максимальный балл выполнили 914 школьников. На второй позиции находится Московская область. Высокий результат показали 836 выпускников.

Третье место занимает Татарстан. В республике насчитывается 459 стобалльников, пишет ТАСС.

В Краснодарском крае по результатам сдачи ЕГЭ достигнут лучший результат за последние 12 лет.