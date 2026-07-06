Вадим Солянников изучил процессы в Суджукской лагуне в Черном море Фото: Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исчезнувший вид водорослей обнаружили в Суджукской лагуне в Новороссийске. Исследование провел специалист лаборатории гидробиологии Санкт-Петербургского филиала ВНИРО. Вадим Солянников с отличием защитил в СПбГУ магистерскую диссертацию о процессах в Суджукской лагуне в Черном море.

Ученый установил, что перекрытие канала косой ведет к изоляции лагуны, трансформации фитопланктона и росту потенциально токсичных водорослей. Во время исследования установлены краснокнижные виды макрофитов и найдена популяция считавшейся исчезнувшей водоросли Chara vulgaris.

«Результаты подтверждают ценность акватории и обосновывают необходимость постоянного водообмена лагуны с морем для сохранения экосистемы», – сказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.