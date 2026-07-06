Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские БПЛА ночью 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской областями.

Беспилотники замечены и уничтожены над Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой областями. Сбиты БПЛА над Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом.