Краснодарская делегация посетила празднование 2510-летия Сухума Фото: max.ru/emnaumov/

Краснодарская делегация посетила празднование 2510-летия Сухума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Краснодар и Сухум – города-побратимы с 2012 года. Стороны участвуют в совместных молодежных, культурных и образовательных проектах, в том числе во Всероссийском патриотическом форуме активистов движения «Пост № 1». Совсем скоро в краевой центр прибудут юные шахматисты для участия в международном турнире.

Краснодарская делегация участвовала в церемонии возложения цветов к мемориалу, посвященному погибшим героям грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Затем гости осмотрели набережную Махаджиров и набережную Диоскуров после масштабной реконструкции. Делегация посетила выставку «2510-Сухум» и присоединилась к высадке деревьев.

В 2027 году исполнится 15 лет, как Краснодар и Сухум являются городами-побратимами.

«За эти годы пройден большой путь, мы сотрудничаем в разных сферах. Но главное – мы добрые друзья и соседи. Уверен, мы будем расширять сферы нашего сотрудничества и привлекать к этому процессу еще больше жителей наших городов разных возрастов и профессий», – сказал глава Краснодара Евгений Наумов.