Температуры приблизятся к норме: На Кубани 6 июля обещают солнечную погоду без дождей

На Кубани ожидается до +29 градусов днем 6 июля Фото из архива КП

На Кубани обещают теплую и солнечную погоду 6 июля. Днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

«На погоду окажет влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума сократит вероятность дождей», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Влияние антициклона, по словам синоптика, благоприятно скажется на росте температуры.

«Показания термометров приблизятся к климатической норме», – добавил Михаил Леус.

Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов. Во вторник, 7 июля, осадков в регионе не ожидается. Воздух прогреется до +28…+30 градусов.