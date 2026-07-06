Краснодар занял 19-е место в рейтинге городов России по зарплатам в отраслях Фото из архива КП

Краснодар занял 19-е место в рейтинге городов России по зарплатам в отраслях. Оплата труда оценивалась на основе данных по средним зарплатам за первый квартал 2026 года.

В Краснодаре больше всего получают работники в сфере IT и связи. Средняя номинальная зарплата в городе составляет 101 тысячу рублей. Средняя зарплата в отрасли с наивысшей зарплатой в месяц достигает 181 тысячи рублей.

Больше всего, по данным исследования РИА Рейтинг, специалисты в сфере IT и связи получают в Красногорске – 174 тысячи рублей. Далее следует Санкт-Петербург, где сотрудникам в среднем платят 153 тысячи рублей. Затем в рейтинге следуют Екатеринбург и Новосибирск – 121 и 110 тысяч рублей соответственно.