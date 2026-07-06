В Сочи спасли отрезанных от маршрута рекой четырех туристов

В Сочи эвакуировали отрезанных от маршрута рекой четырех туристов. Об этом сообщает городская Служба спасения.
Все произошло в районе села Верхнеармянская Хобза. После сильного дождя поднялась вода в реке Хобза. Четверо взрослых оказались отрезаны от безопасного маршрута и не смогли самостоятельно пересечь горную реку. Туристы решили обратиться за помощью к спасателям.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения организовали переправу. Все четверо туристов безопасно эвакуированы на противоположный берег.
«Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась», – сообщили в Службе спасения Сочи.