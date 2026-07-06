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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:07

Житель Кубани отдал мошенникам более 3 млн рублей и семейные драгоценности

Мошенники обманули жителя Армавира под видом сотрудников налоговой
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Кубани отдал мошенникам более 3 млн рублей и семейные драгоценности. Все произошло в Армавире.

Местному жителю позвонили мошенники под видом сотрудников налоговой. Затем к беседе подключились «правоохранители». Аферисты запугали мужчину ошибками в СНИЛС и «опасными операциями» по счетам.

Чтобы спасти накопления, армавирец взял из домашнего сейфа 3,2 млн рублей. К этим деньгам он добавил 315 тысяч рублей – во столько оценили в ломбарде золото его родителей. Всю сумму мужчина передал курьеру и перевел на «безопасный счет».

Вскоре он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленников», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В полиции Кубани напомнили, что сотрудники госорганов и банков не звонят с просьбами перевести деньги или вызвать курьера.