Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Кубани отдал мошенникам более 3 млн рублей и семейные драгоценности. Все произошло в Армавире.

Местному жителю позвонили мошенники под видом сотрудников налоговой. Затем к беседе подключились «правоохранители». Аферисты запугали мужчину ошибками в СНИЛС и «опасными операциями» по счетам.

Чтобы спасти накопления, армавирец взял из домашнего сейфа 3,2 млн рублей. К этим деньгам он добавил 315 тысяч рублей – во столько оценили в ломбарде золото его родителей. Всю сумму мужчина передал курьеру и перевел на «безопасный счет».

Вскоре он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленников», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В полиции Кубани напомнили, что сотрудники госорганов и банков не звонят с просьбами перевести деньги или вызвать курьера.