Начальница отдела кадров в больнице Темрюка осуждена за взятки и мошенничество Фото из архива КП

Начальница отдела кадров в больнице Темрюка осуждена за взятки и мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подсудимая возглавляла отдел кадров Темрюкской центральной районной больницы. В августе 2025 года она получила 200 тысяч рублей взятки. За эти деньги женщина помогла назначить стоматолога на специально введенную по ее просьбе должность в сельской поликлинике – для получения единовременной выплаты в 1,5 млн рублей.

Начальница отдела кадров также фиктивно оформила свою мать на должность медицинского регистратора больницы. Женщина не работала, но зарплату и специальные соцвыплаты начислялись. Ущерб составил более 369 тысяч рублей.

Суд учел признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. Подсудимой назначили 8 лет лишения свободы условно. Кроме того, женщину оштрафовали на сумму взятки в десятикратном размере – 2 млн рублей.

Осужденная не может пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.