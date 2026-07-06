Агент Украины пытался отправить на Кубань замаскированную под духи взрывчатку

ФСБ пресекла рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военным Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности России пресекла попытку совершения терактов против военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленники пытались отправить заминированные посылки в несколько субъектов страны, включая Краснодарский край, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Подозреваемого в работе на украинские спецслужбы оперативники задержали еще в марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области. Согласно материалам дела, мужчина извлекал готовые взрывные устройства из тайников, оборудованных в Челябинске. Полученные компоненты он маскировал под безобидные подарочные наборы с парфюмерией.

Смертоносные «подарки» злоумышленник отправлял по почте в адрес военных, сотрудников оборонных предприятий и госорганов. Посылки предназначались для получателей из Москвы, Воронежа, Саратовской области и Кубани. Сотрудники спецслужб своевременно выявили все опасные отправления, перехватили их и обезвредили.

На допросе задержанный сознался, что выполнял задания кураторов с украинской стороны.

«После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение», – рассказали в ЦОС.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по трем тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, покушение на теракт и государственную измену.