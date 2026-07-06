В Краснодаре подвели итоги Единой недели молодежи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в краевом празднике, который прошел в краснодарском спортивном комплексе «Чемпион». Это событие стало ярким финалом Единой недели молодежи, проходившей во всех городах и районах Кубани с 27 июня.

Глава региона лично пообщался с активистами и осмотрел интерактивные зоны, подготовленные молодежными объединениями, молодыми учеными и спортсменами. На выставке представили передовые разработки региональных вузов – различные модели беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, для гостей работали творческие мастер-классы по мультипликации, художественные экспозиции, а также площадки экстремальных видов спорта.

Обращаясь к молодежи, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что край готов всесторонне поддерживать перспективные инициативы нового поколения.

«У каждого из вас различные увлечения, много энергии, нестандартных идей и свежих инициатив, которые мы всегда готовы поддерживать. Ставьте перед собой самые высокие цели, и я не сомневаюсь, вы сможете их достигнуть», – обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что новое поколение может произвести рывок в сфере технологий и создать приборы, которые будут лучше мировых аналогов.

«Желаю каждому успехов в реализации своего потенциала», – сказал губернатор.

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