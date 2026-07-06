Турпоток в Дагестан летом просел на треть

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В июле и августе 2026 года количество туристических бронирований в Дагестан сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевые аналитики связывают наметившееся охлаждение спроса с ростом требований путешественников к уровню комфорта и сервиса, сообщает «Южный федеральный».

Туристический эксперт Анна Гончарова пояснила изданию, что спад интереса отражает естественный этап «взросления» направления. Местная инфраструктура пока уступает стандартам Краснодарского края или Крыма, однако в регионе ведётся работа над устранением дефицита мест общего пользования и благоустройством пляжей. По мнению специалиста, Дагестан обладает высоким потенциалом, качественной кухней и тёплым морем, но требует от гостей готовности к временным бытовым неудобствам.

Эксперт подчеркнула, что отток внутренних туристов может замедлить темпы модернизации кавказских курортов, тогда как стабильный поток инвестиций позволит быстрее развить качественную инфраструктуру.