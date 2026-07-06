Эксперты сравнили характеристики импортного бензина, поступающего в Россию

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Россия начала закупки бензина из Индии, а также обсуждает поставки топлива с Казахстаном и Белоруссией.

Индийское топливо отвечает высокому стандарту BS-VI (аналог «Евро-6»), содержит менее 10 ppm серы и имеет октановое число от АИ-95 и выше. Продукция изготавливается на ориентированных на экспорт НПЗ, в том числе из российской нефти, а её примерная стоимость составляет 84–92 рубля за литр. Белорусские нефтепродукты по своим свойствам практически идентичны российским и соответствуют европейским нормативам. Топливо из Казахстана обходится дешевле, но отвечает более низкому классу «Евро-4» (на некоторых станциях — «Евро-2»), из-за чего на несетевых заправках возможны риски для топливной системы, пишет Южный Федеральный.

Привлечение зарубежных объёмов рассматривается как одна из мер по стабилизации внутреннего топливного рынка.