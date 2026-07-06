630 дельфинов погибли в море у берегов Кубани с начала года

За первое полугодие 2026 года зафиксировали 630 погибших особей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Черном море у берегов Краснодарского края за первые шесть месяцев 2026 года погибло 630 китообразных. Данные приводит научно экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

«К такому значительному росту числа гибели китообразных могло привести загрязнение моря нефтепродуктами в акватории Анапы и Туапсе», – рассказали в «Дельфе».

У всех обследованных животных обнаружили тяжелые и необратимые поражения внутренних органов: печени, поджелудочной железы и почек. Такие патологии могут быть следствием серьезной интоксикации организма.

Особую обеспокоенность экологов вызывает вспышка эпизоотии среди афалин, отмеченная в конце мая–июне. За этот период погибли 33 особи. Эксперты предполагают, что причиной могла стать отложенная реакция на нефтяное загрязнение: оно могло ослабить иммунитет дельфинов и сделать их более уязвимыми к инфекциям.

Параллельно волонтеры и специалисты центра пытались спасать дельфинов, оказавшихся в критическом состоянии. За полгода помощь оказали 16 животным. В семи случаях отлов был невозможен: дельфины не подпускали к себе людей, поэтому оставалось только наблюдать и пытаться кормить их, давая лекарства. Девяти животным удалось оказать полноценную ветеринарную помощь. Трех дельфинов удалось стабилизировать, после этого они смогли самостоятельно вернуться в море.