Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 9:42

Первый стандарт гипоаллергенного озеленения тестируют в Ленинградской области

Стандарт гипоаллергенных дворов могут распространить на все регионы России
Ева МУР
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинградской области и Петербурге запустили пилотный проект по тестированию нового стандарта гипоаллергенного озеленения жилых зон. Методика создана специалистами Детского клинического центра имени К. А. Раухфуса совместно с застройщиком «Ленстройтрест», сообщает Онлайн47.

Целью программы является снижение влияния сезонной пыльцы на здоровье жителей. Новый стандарт исключает высадку высокоаллергенных растений (например, берёзы и ольхи), заменяя их безопасными видами. При ландшафтном проектировании авторы учитывают розу ветров, календарь цветения и создают специальные растительные барьеры для задержки пыльцы. Тестирование уже проходит в посёлке Янино-1 и петербургском ЖК «Окла».

После завершения эксперимента методические рекомендации планируют распространить среди ландшафтных дизайнеров и застройщиков для внедрения в других регионах России.