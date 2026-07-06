Первый стандарт гипоаллергенного озеленения тестируют в Ленинградской области

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В Ленинградской области и Петербурге запустили пилотный проект по тестированию нового стандарта гипоаллергенного озеленения жилых зон. Методика создана специалистами Детского клинического центра имени К. А. Раухфуса совместно с застройщиком «Ленстройтрест», сообщает Онлайн47.

Целью программы является снижение влияния сезонной пыльцы на здоровье жителей. Новый стандарт исключает высадку высокоаллергенных растений (например, берёзы и ольхи), заменяя их безопасными видами. При ландшафтном проектировании авторы учитывают розу ветров, календарь цветения и создают специальные растительные барьеры для задержки пыльцы. Тестирование уже проходит в посёлке Янино-1 и петербургском ЖК «Окла».

После завершения эксперимента методические рекомендации планируют распространить среди ландшафтных дизайнеров и застройщиков для внедрения в других регионах России.