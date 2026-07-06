На всех заправках курорта по-прежнему действует строгий запрет на отпуск любого топлива в канистры и иные переносные емкости. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

6 июля в Анапе отмечается положительная динамика: количество функционирующих АЗС выросло до 26. Актуальные данные о работе автозаправочных станций на территории курорта представила местная администрация.

Для бесперебойного снабжения топливом и борьбы с дефицитом на заправках продолжают действовать временные правила и ограничения:

- на девяти АЗС отпуск горючего осуществляется только по корпоративным топливным картам и для заправки специального транспорта;

- на 17 АЗС введены лимиты на заправку легковых автомобилей в один чек;

- на семи станциях — до 30 литров (АИ-92, АИ-95 и ДТ);

- на одной станции — до 40 литров (АИ-92 и АИ-95)

- на пяти станциях — до 50 литров (только ДТ);

- на трех станциях — до 60 литров (только ДТ)

- на одной станции — до 100 литров (только ДТ).

Также на всех заправках курорта по-прежнему действует строгий запрет на отпуск любого топлива в канистры и иные переносные емкости.

Наличие видов топлива в Анапе:

- бензин АИ-92 в наличии на 19 АЗС;

- бензин АИ-95 доступен на 14 АЗС;

- дизельное топливо (ДТ) отпускают на 23 АЗС;

- высокооктановый АИ-100 временно отсутствует на всех заправках города.

Власти Анапы обращают внимание водителей на то, что информация оперативно меняется в течение дня по мере подвоза новых партий нефтепродуктов.

«Сейчас на всех уровнях принимаются решения для стабилизации ситуации», – отметили в пресс-службе мэрии.

Администрация курорта убедительно просит местных жителей и автотуристов не поддаваться панике и не покупать бензин про запас. Рациональный подход поможет ликвидировать очереди на действующих станциях и обеспечит топливом каждого водителя.