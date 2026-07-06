РФ и МАГАТЭ проведут консультации по Запорожской АЭС

Фото: ЗАЭС

Российско-межведомственная делегация, возглавляемая «Росатомом», и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут консультации в Калининграде 10 июля. Факт встречи подтвердил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI.

В переговорах, которые станут периодическими (примерно раз в четыре месяца), примут участие представители Минобороны РФ, Ростехнадзора, а возглавит российскую делегацию гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил участие и заявил, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, включая «режимы прекращения огня, работу станции, военную ситуацию, технические требования».

Ульянов отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС помогло снизить число прямых атак на площадку станции, однако российская сторона недовольна тем, что МАГАТЭ не всегда чётко указывает на причастность Украины к ударам по прилегающим объектам, таким как пожарная станция в Энергодаре.