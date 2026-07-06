Заседание по делу аниматоров на Кубани перенесли из-за неявки адвокатов

Заседание по делу об убийстве аниматоров на Кубани перенесли. Как сообщил корреспондент "КП"-Кубань" из зала суда, причиной стала неявка адвокатов.
Владимир Пантелеев - один из защитников посудимого Демьяна Кеворкьяна - попросил отложить заседание из-за участия в другом процессе. Адвокат Анатолия Двойникова Янна Галаган ожидает в СИЗО справку о состоянии здоровья своего подзащитного. Получить документ ранее, по ее словам, не представлялось возможным.
"Без данной справки сторона защиты не сможет закончить представление доказательств", - добавила адвокат.
Заседание перенесли на 13 июля.
Напомним, в настоящее время проходит стадия обсуждения последствий вердикта. Ранее коллегия присяжных заседателей признала, что все трое подсудимых виновны в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко и не заслуживают снисхождения.
После того, как стороны представят доказательства, начнутся прения, а подсудимые произнесут последнее слово. Затем суд вынесет приговор.