Заседание по делу аниматоров на Кубани перенесли из-за неявки адвокатов

Татьяну Мостыко и Кирилла Чубко убили в апреле 2023 года

Заседание по делу об убийстве аниматоров на Кубани перенесли. Как сообщил корреспондент "КП"-Кубань" из зала суда, причиной стала неявка адвокатов.

Владимир Пантелеев - один из защитников посудимого Демьяна Кеворкьяна - попросил отложить заседание из-за участия в другом процессе. Адвокат Анатолия Двойникова Янна Галаган ожидает в СИЗО справку о состоянии здоровья своего подзащитного. Получить документ ранее, по ее словам, не представлялось возможным.

"Без данной справки сторона защиты не сможет закончить представление доказательств", - добавила адвокат.

Заседание перенесли на 13 июля.

Напомним, в настоящее время проходит стадия обсуждения последствий вердикта. Ранее коллегия присяжных заседателей признала, что все трое подсудимых виновны в убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко и не заслуживают снисхождения.

После того, как стороны представят доказательства, начнутся прения, а подсудимые произнесут последнее слово. Затем суд вынесет приговор.