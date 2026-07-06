Экспорт сельхозпродукции в Китай через Новороссийск вырос в 1,6 раза за полгода

Порт Новороссийска Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили качество и безопасность более 1 миллиона тонн отечественной сельхозпродукции, предназначенной для экспорта в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проверенных экспортных партий вырос в 1,6 раза. Так, в первой половине 2025 года этот показатель составлял 607 тысяч тонн.

Российские аграрии поставляют в КНР широкий спектр культур и продуктов их переработки. На лабораторные исследования перед отправкой поступали зернобобовые (горох), масличные (лен, сафлор), кормовые продукты (шрот, свекловичный жом), а также нишевые крупяные культуры (гречиха).

Ключевыми драйверами экспорта в КНР в текущем году стали три позиции:

Горох — абсолютный лидер поставок. Эксперты сертифицировали 509,6 тыс. тонн этой культуры, что на 74% больше, чем в первом полугодии 2025 года (292 тыс. тонн). Отгрузки шли по нарастающей с января (50,2 тыс. тонн) и достигли пика весной: в апреле было отправлено 97,3 тыс. тонн, в мае — 109,4 тыс. тонн, а в июне — 95,9 тыс. тонн.

Подсолнечный шрот — объем проверенных партий вырос на 48% и составил 299,4 тыс. тонн (против 202,3 тыс. тонн в прошлом году).

Семена льна — экспорт увеличился на 74%, достигнув 187,7 тыс. тонн.

«Китайский рынок традиционно предъявляет строгие требования к импортируемой продукции, жестко регламентируя отсутствие карантинных объектов и контролируя остаточные количества пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и ГМО, – прокомментировала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева. – Тот факт, что объемы экспорта стабильно растут, говорит о высоком качестве и безопасности российской продукции. Наши испытательные лаборатории обеспечивают непрерывный контроль каждой экспортной партии, что позволяет экспортерам уверенно выводить отечественные товары на рынок КНР».