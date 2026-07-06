Врач Горячев предупредил об опасности заражения бешенством от ежей на Кубани

Еж Фото: Ольга ЮШКОВА.

В летний период на дачах, в парках и дворах Краснодарского края возрастает вероятность встретить диких ежей. Врач общей практики Александр Горячев в эфире телеканала «Краснодар» предупредил, что близкий контакт с этими млекопитающими несет в себе серьёзную угрозу для здоровья, в первую очередь — риск заражения бешенством.

Медик подчеркнул, что ежи могут являться переносчиками опасного вируса, даже если внешне они выглядят здоровыми. Инфицирование происходит через укус, царапины или при попадании слюны на повреждённую кожу. Особую настороженность должно вызывать неестественное поведение дикого зверя: если он не боится людей, проявляет вялость, дезориентацию или немотивированную агрессию. Приближаться к такому животному или пытаться взять его на руки категорически запрещено.

В случае укуса необходимо экстренно промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и сразу обратиться в медицинское учреждение. Специалист призвал не подкармливать ежей с рук и объяснить эти правила безопасности детям.