Эксперты назвали запуск морских рейсов Сочи — Адлер изначально нерентабельным

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Морское пассажирское сообщение между Сочи и Адлером полностью приостановлено из-за отсутствия пассажиропотока. Опрошенные «Бизнес ФМ Краснодар» эксперты туриндустрии сходятся во мнении, что данный скоростной маршрут изначально не имел перспектив без государственного субсидирования.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пояснил, что тариф в 1,5 тыс. рублей в одну сторону слишком высок для регулярных поездок местных жителей, а туристам привычнее и удобнее пользоваться электричками «Ласточка» или такси. В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян добавил, что суда на подводных крыльях потребляют слишком много топлива. По его словам, в условиях дефицита горючего и роста цен на нефтепродукты осуществлять такие прибрежные перевозки стало экономически нецелесообразно.

Ранее о закрытии этого морского направления сообщил «гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.