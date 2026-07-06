В Госавтоинспекции рассказали об отсутствии пробок на дорогах Краснодара

Госавтоинспекция Краснодара сообщила об отсутствии заторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июня дорожная обстановка в Краснодаре остается спокойной. По данным городской Госавтоинспекции, на въездах и выездах из города пробок нет, ситуация на магистралях — стабильная. Сотрудники ведомства продолжают следить за порядком и обеспечивать безопасность дорожного движения.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД — это помогает поддерживать бесперебойную работу транспортной системы города.

Напомним, ранее данные о ситуации с топливом представил муниципальный центр управления Краснодара. По утро 6 июля в города функционировали 48 АЗС. Бензин марки АИ 92 был в наличии на 25 станциях, АИ 95 — на 31, АИ 100 — на восьми. Дизельное топливо отпускали на 43 заправках. При этом 55 АЗС временно не продавали топливо, еще 11 объектов закрыты на ремонт либо проходят ребрендинг.

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