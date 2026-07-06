Кубань заняла 58-е место в России по уровню зарплат в селах и станицах

Кубань заняла 58-е место в рейтинге по зарплатам в малых населенных пунктах Фото: Архив "КП".

Краснодарский край занял 58-е место среди регионов России в рейтинге уровня заработных плат в малых и средних населенных пунктах по итогам прошлого года. Исследование, подготовленное аналитиками РИА «Новости», оценивало не только чистый размер доходов, но и их реальную покупательскую способность — соотношение средней зарплаты в провинции к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в конкретном субъекте РФ.

Согласно результатам исследования, средняя зарплата жителей кубанских сел и станиц в прошлом году достигла 64,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 14,1%. При этом показатель покупательской способности составил 2,51 — именно столько стандартных потребительских наборов местный житель может приобрести на свой средний заработок.

Соседняя Ростовская область расположилась на пункт выше — на 57-й строчке. Средний заработок в донской провинции составил 61,6 тысячи рублей (рост на 14,2% за год), что эквивалентно 2,53 фиксированного набора товаров и услуг.

Адыгея продемонстрировала более уверенные позиции, заняв 37-е место. Средняя зарплата в аулах и поселках республики составила 61,8 тысячи рублей (+12,9% к уровню 2024 года). Однако за счет более доступных цен покупательская способность здесь оказалась заметно выше кубанской — 2,9 потребительского набора.

Лидерами общероссийского рейтинга стали северные и дальневосточные регионы страны.