«Роза Хутор» набирает популярность у туристов из стран Персидского залива

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Первый прямой рейс из Маската прибыл в Сочи 2 июля с полной загрузкой — 150 пассажиров. Полеты выполняет национальный перевозчик Oman Air раз в неделю на самолетах Boeing 737-8 Max. Время в пути составляет чуть более четырех часов. Планируется, что рейсы станут круглогодичными.

По словам генерального директора туристической компании Discovery Oman Хусейна Алекри, стоимость восьмидневного тура в Сочи с авиаперелетом, проживанием и экскурсиями составляет около 1200 долларов США на человека. Туристы из Омана чаще всего путешествуют семьями и ценят прохладный горный климат: в Маскате в летние месяцы температура воздуха нередко достигает +45°C.

«В этом году я приезжаю в Россию уже в пятый раз, но в Сочи, на «Роза Хутор», — впервые. Первое, что поразило на горном курорте, — свежий прохладный воздух». — поделилась представитель Министерства туризма Омана Хулуд Аль Каби. — «Туристы из Омана предпочитают путешествия, которые позволяют провести время на природе. Например, на «Роза Хутор» их привлекает горная река: в нашей стране есть только сухие русла, они наполняются лишь во время дождей. Интерес к посещению России у наших туристов высокий, тем более, между странами действует безвизовый режим. Поездки доступны по стоимости».

Гости из стран Персидского залива любят подниматься на «Роза Пик», гулять по пешим маршрутам курорта и парку водопадов «Менделиха», где расположен самый высокий водопад Сочи — «Золотой». Чаще всего в их программу пребывания входят катание на родельбане и высокогорных качелях, прогулки по стеклянному мосту, посещение Парка альпак и этнопарка «Моя Россия».

«Главное, что чувствуешь здесь, — гостеприимство. Курорт большой, удобный. Отличные номера, приятные завтраки с большим выбором. «Роза Хутор» — подходящее место для арабских туристов и гостей из других стран, которые хотят комфортно провести отпуск», — отметил вице-президент Oman Air Ахмед Аль Махруки.

«Роза Хутор» развивает условия для приема туристов из стран Персидского залива. Сайт marhaba.rosakhutor.com и каналы в социальных сетях на арабском языке позволяют заранее спланировать отдых. На курорте доступен бесплатный Wi-Fi, возможно оформление местной SIM-карты. Для удобных платежей прямо на курорте можно получить дебетовую пластиковую карту, в каждом отеле установлены банкоматы для снятия наличных. Карта курорта переведена на английский язык, на ней отмечены рестораны, предлагающие подходящие для арабских гостей блюда. Специальные предложения предусмотрены и на завтраках в гостиницах. Расположенный на курорте отель «Эрбелия от Васта» одним из первых в стране получил сертификат Роскачества Muslim Friendly, подтверждающий создание всех условий для комфортного приема гостей из арабских стран.

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