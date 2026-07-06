Психолог Зберовский: чрезмерное общение с ИИ грозит психическими расстройствами

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Интенсивное взаимодействие с искусственным интеллектом, вытесняющее живое общение, может стать фактором развития психических заболеваний. Об этом изданию «Абзац» рассказал психолог Андрей Зберовский, предупредив о потенциальных рисках для здоровья.

Специалист подчеркнул, что постоянное использование цифровых собеседников ведёт к деградации навыков коммуникации с реальными людьми, формируя зависимость от виртуальных диалогов. По мнению Зберовского, такая практика способна подстегнуть проявление скрытых психических патологий, включая биполярное расстройство, шизофрению или депрессию, которые могут протекать латентно на протяжении всей жизни. Кроме того, чрезмерное доверие к ИИ может спровоцировать развитие паранойи, когда человеку начинает казаться, что за ним следят даже электронные устройства.

Психолог рекомендовал умеренно использовать новые технологии, не полагаясь на их ответы в вопросах личных отношений или духовного развития.