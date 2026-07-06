Юрист: поцелуй без согласия может привести к штрафу или тюремному сроку

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Поцелуй, совершенный без добровольного согласия другого человека, может иметь для инициатора как административные, так и уголовные последствия. Об этом предупредил юрист Алексей Петропольский в беседе с изданием «Абзац».

Специалист уточнил, что в российском законодательстве отсутствует отдельная статья за поцелуй, однако квалификация действий зависит от обстоятельств: наличия согласия, применения силы или возраста участников. Если незнакомец пристаёт или целует человека без насилия, но против его воли, это может быть расценено как мелкое хулиганство (штраф 500–1000 рублей или арест до 15 суток). Причинение физической боли при этом попадает под статью 6.1.1 КоАП РФ «Побои» (штраф 5–30 тыс. рублей). Если же поцелуй сопровождался насилием, угрозой или использованием беспомощного состояния жертвы и имел сексуальный подтекст, то это подпадает под статью 132 УК РФ (от 3 до 6 лет лишения свободы). Особо тяжкими считаются развратные действия в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ), предусматривающие до 10–20 лет заключения.

Ранее юрист Ярослав Остапенко отмечал, что даже отправка незнакомцам откровенных сообщений или интимных фотографий без их согласия может стать основанием для уголовного дела по статье о распространении порно.