Оркестр «Русский сувенир» представит уникальную программу в Краснодаре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре состоится премьера концертной программы оркестра народных инструментов «Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко. Главной особенностью вечера станет необычное сочетание звучания солирующего рояля и оркестра народных инструментов, объединившее академическую музыку и фольклор.

Художественный руководитель и главный дирижер коллектива — заслуженный артист Республики Адыгея Григорий Михайлов. На сцену также выйдут лауреат международных конкурсов Александра Осипова, дипломант российского конкурса Сурен Вартанян и заслуженный артист Краснодарского края Денис Громов. Ведущей концерта станет заслуженный работник культуры Краснодарского края Валерия Анфиногенова.

Концерт откроет увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта. Затем прозвучит Концерт № 23 для фортепиано с оркестром — одно из самых известных произведений композитора.

В программу также вошли фрагменты музыки Георгия Свиридова к повести Александра Пушкина «Метель» и знаменитая «Румба» из сюиты «Время, вперед!». Кроме того, слушатели услышат Фантазию Антона Аренского на темы Рябинина, созданную на основе двух старинных северных былин, «Русскую рапсодию» Георгия Шендерева, «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, «Армянскую рапсодию» Арама Арутюняна и Арно Бабаджаняна, а также пьесы из Джазовой сюиты для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана.

Концерт состоится в краснодарском Музыкальном театре «Премьера» 16 августа.