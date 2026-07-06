Жителям подтопленных домов в Крымском районе выплатят материальную помощь

В Крымском районе принимают документы от пострадавших при переливе дамбы реки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крымском районе Краснодарского края организовали прием документов от местных жителей, чьи дома пострадали в результате ЧС. Из-за перелива дамбы на реке Кубани вода зашла в жилые дома в нескольких населенных пунктах муниципалитета. Пострадавшим выплатят денежные компенсации.

Как сообщили в администрации Крымского района, для получения единовременной материальной помощи, а также финансовой поддержки в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, гражданам нужно предоставить в районную администрацию пакет документов.

Список необходимых документов: паспорт; документы на право собственности или аренды жилого помещения; документы, подтверждающие факт постоянного проживания в пострадавшем доме (при отсутствии постоянной регистрации по этому адресу).

Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, 35, кабинет № 7.

Получить подробную консультацию по вопросам выплат и работы комиссии можно по телефону горячей линии администрации Крымского района: 8 (861) 312-00-77.