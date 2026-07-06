Суд оштрафовал экс-преподавателя вуза в Тихорецке на 2,5 млн рублей за взятки

В Тихорецке бывший преподаватель осуждена за взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тихорецкий городской суд вынес приговор бывшему доценту кафедры экономики и менеджмента местного филиала КубГУ Марине Имановой. Экс-преподаватель признана виновной в 28 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что на протяжении трех лет с 2019 по 2022 год женщина систематически получала от студентов деньги за проставление «автоматов» по зачетам и экзаменам без проверки знаний. Сумма варьировалась от 11 до 35 тысяч рублей. Всего за период своей незаконной деятельности педагог выручила 575 тысяч рублей.

«Деньги переводились на карту мужа подсудимой, который не знал о схемах жены», – рассказали в пресс-службе судов.

В ходе судебного процесса Иманова полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде крупного штрафа — 2,5 миллиона рублей. Кроме того, она лишена права заниматься педагогической деятельностью в любых образовательных учреждениях сроком на 5 лет. Все полученные от студентов незаконные доходы в размере 575 тысяч рублей конфискованы в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.