В Республике Адыгея состоялось ежегодное заседание клуба экспортёров

Фото: пресс-служба Сбербанка

Мероприятие стало главной площадкой для обсуждения внешнеэкономических перспектив региона. Участие приняли представители правительства республики, региональное бизнес-сообщество, а также торговые представители иностранных государств — Абхазии, Турции, Испании и Кубы.

На встрече обсуждались возможности расширения внешнеэкономического сотрудничества с действующими и потенциальными экспортёрами республики. Участники рассмотрели актуальные вопросы выхода на международные рынки, логистики и финансовой поддержки экспортных проектов. Присутствие торговых представителей столь разных стран подчёркивает растущий интерес к продукции адыгейских производителей и готовность к выстраиванию новых партнёрских цепочек.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Александр Андросов, заместитель управляющего Адыгейским отделением Сбербанка:

«Предприниматели из Республики Адыгея уверенно заявляют о себе как о перспективных игроках на внешнеэкономической арене. Местные производители не только закрывают потребности внутреннего рынка, но и обладают серьёзным технологическим и ресурсным заделом для работы с зарубежными партнёрами. Продукция адыгейских предприятий — от агропромышленного сектора до перерабатывающей отрасли — вызывает растущий интерес, и подтверждение этому — само присутствие на нашей площадке торговых представителей из Абхазии, Турции, Испании и Кубы. Однако для роста предпринимателям нужны понятные финансовые инструменты, надёжные логистические решения и оперативная поддержка на всех этапах сделки — от таможенного оформления до валютного контроля. Сбер видит свою задачу не просто в кредитовании, а в формировании полноценной бизнес-среды для экспортёра. Мы готовы предлагать бизнесу региона цифровые сервисы, торговое финансирование, гарантийные продукты и консультационную помощь, адаптированную под вызовы современных международных рынков. Мы убеждены, что совместная работа правительства, институтов развития и банковского сектора способна превратить Адыгею в один из самых комфортных регионов для экспортной деятельности на юге России».