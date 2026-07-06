Полузащитник Магомед Оздоев перешел в ФК «Краснодар»

«Краснодар» подписал контракт с Магомедом Оздоевым. Фото: ФК "Краснодар"

ФК «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева. 33-летний хавбек присоединился к команде на правах свободного агента и заключил контракт сроком на два года - до 30 июня 2028 года.

За свою карьеру Оздоев выступал за «Локомотив» Москва, «Рубин», «Ахмат» и «Зенит». В составе петербургской команды он четырежды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и дважды - Суперкубок.

За сборную России по футболу полузащитник дебютировал в 2014 году. На его счету 35 матчей и четыре забитых мяча.

Последние годы Оздоев провел за рубежом. Сначала он выступал за «Фатих Карагюмрюк», а затем защищал цвета ПАОКа, с которым стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24. После завершения контракта с греческим клубом футболист продолжил карьеру в Краснодаре.

В составе «быков» Магомед Оздоев будет играть под 21-м номером.