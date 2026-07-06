В России появится новый знак качества для объектов краткосрочной аренды Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При выборе жилья во время путешествий многие пользователи в первую очередь обращают внимание на отзывы и рейтинг объекта. В ответ на этот запрос сервисы бронирования развивают собственные системы оценки качества. Сервис «Авито Путешествия» объявил о запуске ежегодного знака качества «Здесь гостеприимно», которым будут отмечаться объекты краткосрочной аренды с наиболее высокими оценками пользователей.

Награда будет присуждаться на основании отзывов и рейтингов гостей. Как отмечают в компании, при определении получателей не используются экспертные комиссии или жюри — решение принимается исключительно на основе пользовательских оценок.

По данным сервиса, в 2026 году знак качества получат более 64 тысяч объектов размещения по всей России — от Калининграда до Владивостока. Владельцам таких объектов будут вручаться сертификат и специальный стикер, подтверждающие получение награды.

Знак качества планируется присуждать ежегодно. Для получения награды в 2026 году объект должен соответствовать ряду критериев по итогам 2025 года: размещаться на платформе, иметь рейтинг не ниже 4,8 балла и получить не менее десяти новых отзывов за год. Если условиям соответствуют несколько объектов одного владельца, награда присваивается каждому из них отдельно.

- Мы не первый год помогаем арендодателям развивать культуру гостеприимства по всей стране. Награда «Здесь гостеприимно» — еще один способ поблагодарить тех хозяев, которые каждый день вкладываются в комфорт наших гостей, повышают качество сервиса, и помогают создавать для путешественников лучший опыт, — прокомментировала руководитель группы маркетинга «Авито Путешествий» Валерия Зима.