В Краснодаре с начала года вывели на рынок один проект новостройки Фото из архива КП

Минимальное число новых проектов жилых комплексов с начала 2026 года отметили в Краснодаре. Результаты исследования представлены bnMAP.pro.

В кубанской столице в первом полугодии вывели на рынок один проект новостройки с одним корпусом. В то же время старт продаж новостроек максимально вырос в Перми. С начала 2026 года здесь отмечено 10 проектов с 17 корпусами.

Количество новых проектов – 10 новостроек с 11 корпусами – выросло в Самаре.

Всего застройщики с начала 2026 года вывели в продажу в городах-миллионниках России 180 проектов новостроек с 267 корпусами. Их число не изменилось, но количество квартир и суммарная площадь сократилась почти на 8%, пишет РИА Недвижимость.