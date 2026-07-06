В Крымске прошло 14 лет со дня наводнения

Мемориал «Стена плача» в Крымске Фото: администрация Крымского района

В Крымске прошло 14 лет со дня разрушительного наводнения. В июле 2012 года погибли более сотни человек. По словам очевидцев, бушующий поток сносил стены строений, сминал машины, разрушал заборы и уносил людей.

Как следует из официальных данных, жертвами наводнения стали 172 человек. Последствия от наводнения были катастрофическими.

В память о погибших во время катастрофы в Крымске установлен мемориал «Стена плача». Вечером 6 июля состоится памятное мероприятие. К мемориалу, который находится на улице Советской, возложат цветы. Начало – в 20:00.